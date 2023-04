La periodista cultural i docent, Gemma Ventura, va presentar a la biblioteca Francesc Pujols de Martorell la seva primera novel·la «La llei de l'hivern». Amb un aire intimista, Ventura, fa visible les persones que no hi són, però que guien a cau d'orella, l'amor que fa existir quan es necessita que existeixi i la forma com se supleix cada absència. A l'acte hi va assistir el regidor de Cultura, Andreu González, i va ser conduït per la periodista de Ràdio Martorell, Maria Cerezuela. Aquesta és l'òpera prima de Ventura, amb la qual ha guanyat enguany el 55è Premi Josep Pla.