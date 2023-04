La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va fer una sortida a Prat de Cadí, a la Cerdanya. Els vint-i-cinc caminaires van iniciar la ruta des d’Estana, entitat de població del municipi de Montellà Martinet, a 1.500 metres d’altitud. Pràcticament, tota la ruta va transcórrer per dins del parc natural del Cadí-Moixeró, on van observar una gran biodiversitat. Un cop arribats a Prat del Cadí, la colla va gaudir d’un extens prat situat a 1.826 m d’altitud, un reducte de pau a sota de les muralles de la cara nord del Cadí. De tornada, la colla va baixar fins a Estana per un altre camí i allà van dinar sense presses. La propera sortida serà el diumenge, 30 d’abril, on recorreran el camí de ronda de Cap Roig fins a Palamós.