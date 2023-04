La caminada familiar per la Sèquia amb l’espectacle «A Redossa i la pell dels camins», en el marc del Mes de la Cultura de Sallent, va comptar amb la participació d’una setantena de persones. Els participants van recórrer tres quilòmetres en els quals van viure l’experiència d’interacció entre el territori i la cultura, la creativitat, la comunitat i el pensament. Dins els actes del Mes de la Cultura, es va inaugurar a la Sala Valentí l’exposició «La intel·ligència artificial com a eina creadora de móns imaginaris». Una mostra de diferents treballs realitzats per interns del Centre Penitenciari Lledoners. També, es va fer una audició de sardanes a càrrec de Dansaires Sallentins, unes jornades de música organitzades per l’Associació Cultural Maquisfest, un concert protagonitzat per Clara i Xevi qui van voler acostar al seu públic, a través d’un duet acústic, als musicals i, una sessió de jocs de taula, organitzada per Taulitza’t.