Igualada va acollir la diada del vint-i-vuitè aniversari dels Moixiganguers amb una actuació conjunta amb els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat. La diada va començar amb quatre pilars de 4 dels locals. En la primera ronda, els morats van apostar per la torre de 8 amb folre, que després de treballar-la, van acabar descarregant. A segona ronda, van sorprendre estrenant el set de vuit, una estructura que només havien fet dos cops a la seva història i que no s’havia fet mai a Igualada. La tercera ronda també prometia estrenes, els Moixiganguers van descarregar el primer tres de vuit de la temporada, un castell necessari per assolir un dels objectius de l’any, el tres de nou amb folre. Per tancar la diada, els locals van descarregar un vano de cinc amb dos pilars de cinc.