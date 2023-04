La Festa de l’Educació de Vilanova del Camí es va convertir en una de les més participatives dels darrers anys. Les activitats lúdiques per a infants i joves van omplir la plaça de Can Papasseit i els actes institucionals van aplegar més d’un centenar de persones al centre polivalent. Els joves van participar en els tallers de manualitats, de robòtica i grafiti. No hi va faltar la música gràcies a l’espectacle Karaokes Kids. El professorat va participar en l’activitat de dinamització «Mestres Chef» , una prova culinària que van haver de resoldre en quinze minuts. Com ja és tradició, es va fer un reconeixement a la comunitat educativa de Vilanova del Camí, començant pels centres educatius: les dues llars d’infants, La Baldufa i El Molinet; els tres centres de primària, Joan Maragall, Pompeu Fabra i Marta Mata així com l’Institut Pla de les Moreres, que van ser reconeguts per la seva tasca i més concretament per a les activitats conjuntes «Fem Escola, Fem Camí!».