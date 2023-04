El Centre Excursionista Comarca de Bages conjuntament amb escoltes de l’Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch van fer una acció cívica per retirar un cable elèctric abandonat quan es va reparar la línia trencada per un fort temporal de vent al camí de l’Aigua a Montserrat. Un cop retirat el material abandonat, des de fa molts anys entre les bardisses del Parc Natural de Montserrat, el van deixar davant de les oficines d’Endesa, a la Catalana, per manifestar el poc interès de la companyia per preservar el medi natural.