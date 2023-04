La ballarina santfruitosenca Alba Nadal va ser convidada a l’entrega dels Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans per oferir un petit tast de l’obra «Casa d’Àngels». Es tracta d’una fusió de dansa, música i literatura basada en l’extracció de la temàtica angelical de tres obres de Mercè Rodoreda en homenatge. Un espectacle creat per Alba Nadal, David Rodríguez i Luke Prunty, i composta a quatre mans pels pianistes Manel Camp i Elisenda Duocastella. L’obra va ser estrenada el 10 de desembre al teatre Kursaal de Manresa. L’acte va ser conduït per Mònica Terribas, i hi van assistir representats polítics i culturals de l’escena catalana actual.