La sala d’exposicions del Centre Cívic Selves i Carner va acollir l’acte d’entrega dels premis del concurs de fotografia, en motiu de la diada de Sant Jordi, organitzat per l’Associació de Veïns de la Barriada Saldes-Plaça Catalunya de Manresa. Albert Obradors es va proclamar guanyador;seguit per Joan Antoni Closes, en segona posició; i Jamileth Vargas, en tercer lloc. A la fotografia, els premiats juntament amb Ramon Caballol, president de l’AVV (a l’esquerra), i Víctor Feliu, secretari de l’associació veïnal (a la dreta).