A les vigílies del dia de Sant Jordi, es va presentar a l'auditori de la Biblioteca Central d'Igualada, el llibre «Nits d'insomni. 50 relats amb sabor igualadí», escrit per Lleonard del Rio Campmajó i prologat per Carles M. Balsells Castelltort. La presentació del llibre va anar a càrrec de Montse Lobato Just, directora de l'entitat cultural. Hi van intervenir la recitadora Adoració Aliberch Giralt i els joves intèrprets Núria Brunet del Rio, a la flauta travessera, i Èric del Rio Sanz, al piano. L'acte fou coordinat pel fill de l'autor Lleonard del Rio Torrents. La intervenció de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va cloure la vetllada.