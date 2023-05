Els vint-i-vuit caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van fer una sortida a la Costa Brava. El grup va recórrer el camí de ronda des de Cap Roig fins a Palamós en una ruta de catorze quilòmetres. Els caminaires van iniciar la caminada des del Jardí Botànic de Cap Roig. La colla va passar per les cales del Vedell, del Crit, Cap d’en Planes, cala Estreta i Cala Corbs, fent una aturada per esmorzar a la Punta Canyers, un privilegiat mirador. Un cop la colla va arribar al poblat Ibèric i a la Platja del Castell, van immortalitzar la sortida amb una fotografia de grup amb la cala S’alguer, al fons. Tot seguit, després d’una estona més de caminada, el grup va arribar a Palamós on van recuperar forces amb un dinar.