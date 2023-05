L'Hotel Amèrica d'Igualada va ser l'escenari del sopar que cada any l'Ajuntament d'Igualada organitza per fer un homenatge a les parelles que han complert 50 anys de casats. L'acte, emmarcat dins de la celebració de La Primavera Gran, va reunir trenta-sis parelles que es van casar l'any 1973 i celebren les seves Noces d'Or durant aquest any. El sopar va estar presidit per l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, acompanyat de la primera tinent d'alcalde i regidora d'Acció Social, Carme Riera, i del regidor de Promoció Cultural, Pere Camps. Durant l'acte es van repartir plaques commemoratives als matrimonis per homenatjar a totes les parelles assistents a l'acte. A més, tots els assistents van rebre una ampolla d'oli de la primera collita del Camp d'Oliveres d'Igualada que van ser plantades amb l'ajuda del Consell de la Infància de la ciutat.