La Manresa Express del CAE va acollir la seva novena edició acollint un seguit de proves físiques, manuals i mentals al llarg de tota la capital bagenca. Enguany, un total de tretze parelles van participar en la competició, superant les xifres de l’any passat, en què van apuntar-se onze duets. El tret de sortida es va donar a la Plaça Europa i, després d’una hora i trenta minuts de corredisses i trencaclosques, l’equip «Mit de mollastre» va esdevenir el guanyador de la jornada. Després d’una dura competència, ja que venien de guanyar les darreres quatre edicions, el duet «Anacletos» va quedar en segona posició amb un temps d’una hora i 40 minuts. Finalment, el tercer classificat va ser l’equip «LoQus» parant el rellotge després d’una hora i 48 minuts.

Pel que fa a les proves, la competició va acollir diferents tipus d’accions, com per exemple la localització dels comerços del Mercat de la Sagrada Família en un plànol en blanc amb adhesius, la realització d’un Bookface (encaixar la portada d’un llibre amb la silueta del participant en una fotografia) a l’Ateneu Les Bases, la recerca de noms de plantes al Viver Serra i un circuit físic al Crossfit Room 5, entre altres proves i ubicacions. Amb relació als premis, els primers classificats es van endur un dinar de menú per dues persones a PortaFerro; els segons, un vermut a la Rita i dues cerveses a la Taverna dels Predicadors i els tercers un dinar per dues persones a Cal Manel.

Després que la darrera parella arribés al punt de finalització de la prova, es va oferir un pica-pica i entrepans als participants en la mateixa Plaça Europa. D’altra banda, cal remarcar que l’any que ve es realitzarà el desè aniversari de la Manresa Express i s’espera una edició molt més gran i festiva.

Què és la Manresa Express?

La Manresa Express és una cursa per parelles que s’inspira en el programa televisiu Pekín Express, adaptada i traslladada a la ciutat de Manresa. Les persones voluntàries de l’Equip d’Esplais són les encarregades d’organitzar l’activitat amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, la Fundació La Xarranca, Manresa Jove i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, l’equip de voluntàries i col·laboradores particulars va fer possible el desenvolupament de l’activitat.