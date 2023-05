L’Arxiu municipal de Sant Fruitós de Bages ha ampliat el seu fons patrimonial gràcies a la donació de diversa documentació històrica i un comodat en mans de la veïna del municipi Anna Vilanova Sagués. L’Ajuntament i Vilanova van signar la donació de diversa documentació i monografies, d’entre els segles XVI i XIX, que conforma el fons patrimonial de la família Canals i on es pot conèixer la història de la parròquia de Sant Iscle. Per altra banda es va signar també la cessió en comodat d’una monografia, datada del 1638, que és un original de l’obra «Constitutions y altres drets de Cathalunya» compilats en virtut del cap de la Cort XXIII de las corts per la S.C. y reyal maiestat del rey don Philip nostre senyor celebrades en al vila de Montso». Editat en coberta de pergamí, la peça presenta un bon estat de conservació.