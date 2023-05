Un grup de caminaires del Centre Excursionista Comarca de Bages va aprofitar la Setmana Santa per fer la travessa de la Serra de Tramuntana a Mallorca. Durant els set dies de travessa van recórrer els 140 quilòmetres que separen Sant Elm, al sud-oest, fins a Pollença, al nord-est. El grup va passar per alguns dels llocs més emblemàtics de l’illa com les runes del monestir de La Trapa, els pobles costaners d’Estellencs i Banyalbufar, i el camí de Sóller. El grup va recórrer per Valldemossa, el Puig d’Es Cargolí i Deià. Els caminaires van seguir per l’espectacular camí empedrat del Torrent de Biniaraix, el Puig de l’Ofre, el Puig de la Massanella, de 1.364 m, el cim més alt accessible de l’illa, i el Santuari de lluc, per acabar la travessa a Pollença.