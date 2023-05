Algunes persones semblen tenir una tendència a escollir sempre el mateix tipus de parella. Ja sigui de manera conscient o inconscient, aquestes persones solen buscar certes característiques en les seves parelles que es repeteixen d’una relació a l’altra. Això pot generar patrons de comportament en les relacions i pot afectar la forma en què s’estableixen i es mantenen les relacions. Però per què passa?

El patró a l’hora d’escollir parella

El patró d’escollir sempre el mateix tipus de parella pot ser una cosa difícil de reconèixer. Sovint, les persones no s’adonen que estan buscant característiques similars en les seves parelles fins que han passat diverses relacions. No obstant, si s’examinen acuradament les relacions anteriors, és possible identificar-hi certs patrons que es repeteixen.

Per exemple, algú que sempre busca parelles que són emocionalment distants o inaccessibles pot estar seguint un patró d’evitació. És a dir, la persona està evitant relacions profundes i significatives perquè tem ser ferida o rebutjada. Aquest patró pot tenir les arrels en experiències passades de rebuig o abandonament, i pot ser un mecanisme de defensa per evitar sentir-se vulnerable.

Un altre patró comú és el de buscar parelles que tenen certes característiques físiques o de personalitat. Pot ser una cosa tan simple com buscar sempre algú que tingui el mateix color de cabells o la mateixa alçària, o pot ser una mica més complex com buscar sempre algú que tingui un nivell d’educació similar. Aquest patró pot ser un reflex de la pròpia identitat o valors de la persona, o pot ser un reflex de la influència de la societat o la cultura en la qual viu.

En alguns casos, el patró d’escollir sempre el mateix tipus de parella pot ser més subtil. Per exemple, algú que sempre busca parelles que tenen problemes emocionals o psicològics pot estar buscant un paper de cuidador o salvador. Aquest patró pot ser un reflex d’una necessitat de sentir-se valorat o important, o pot ser un reflex d’experiències passades en les quals la persona ha hagut d’assumir un paper de cuidador.

En qualsevol cas, els patrons de comportament en les relacions poden ser una cosa difícil de trencar. Poden ser el resultat d’anys d’experiències i poden estar arrelats en la psicologia de la persona. No obstant, si es reconeix el patró i es treballa conscientment a canviar-lo, és possible establir relacions més saludables i satisfactòries.

Per què passa en l’àmbit psicològic?

L’elecció de parella és un dels aspectes més importants de la vida amorosa de les persones. Cada individu té una sèrie de preferències i característiques que busca en una parella, i poden variar àmpliament d’una persona a l’altra. No obstant, hi ha algunes persones que semblen tenir un patró constant en l’elecció de les seves parelles, escollint sempre algú amb característiques similars.

Aquest fenomen es coneix com a ‘patró d’elecció de parella’, i pot ser explicat des d’un punt de vista psicològic. De fet, els psicòlegs han estudiat aquest patró i han identificat algunes de les raons per les quals les persones poden escollir sempre el mateix tipus de parella.

Una de les explicacions més comunes és que les persones tendeixen a buscar en la seva parella el que els resulta familiar o conegut. Això es pot deure a la influència de la família i les experiències prèvies en relacions afectives. Si una persona va créixer en un ambient en el qual les relacions eren conflictives o en el qual els pares tenien un patró de comportament similar al de la parella que escullen, és possible que aquesta persona busqui inconscientment parelles amb característiques similars a les de la família o a les de les seves experiències prèvies.

Un altre factor que pot influir en l’elecció de parella és la necessitat de sentir-se segur i protegit. A l’elegir sempre el mateix tipus de parella, la persona sap què esperar de la relació i es pot sentir més segura en el sentit que no s’arrisca a tenir experiències noves o desconegudes. Aquesta necessitat de seguretat pot estar relacionada amb la falta de confiança en un mateix o amb una por de la soledat.

La falta d’autoestima i la baixa autoconfiança també poden ser un factor en l’elecció de parella. Les persones que tenen una baixa autoestima poden sentir que no mereixen una cosa millor i poden conformar-se amb parelles que no els tracten bé o que no són adequades per a ells. A més, la falta d’autoconfiança pot portar una persona a buscar algú que la complementi i que la faci sentir millor amb si mateixa.

En general, el patró d’elecció de parella pot ser vist com una forma de defensa o de protecció emocional. A l’escollir sempre el mateix tipus de parella, la persona evita el risc de ser danyada o d’haver-se d’enfrontar a situacions incòmodes o desconegudes. No obstant, aquesta elecció també pot limitar les possibilitats de trobar una parella adequada i saludable.

Conseqüències psicològiques d’escollir sempre el mateix tipus de parella

Al llarg de la vida, és comú que cada persona tingui un tipus de parella al qual se senti més atret o còmode, però què passa quan aquesta elecció es converteix en un patró constant i repetitiu? Elegir sempre el mateix tipus de parella pot implicar conseqüències psicològiques i emocionals importants, i és important tenir en compte com influeix en la vida de cada individu.

1. Falta de varietat emocional

Si una persona elegeix sempre el mateix tipus de parella, és probable que se senti còmoda en la seva zona de confort emocional, però també pot ser que es perdi l’oportunitat de conèixer i experimentar altres emocions, sentiments i maneres de viure una relació.

2. Baixa autoestima

En alguns casos, l’elecció constant del mateix tipus de parella pot estar relacionada amb una baixa autoestima. Si una persona no es valora a si mateixa o no se sent mereixedora d’una relació saludable i feliç, és possible que busqui persones que no la valorin adequadament i que no la facin sentir bé amb si mateixa.

3. Repetició de patrons tòxics

Si s’elegeix sempre el mateix tipus de parella, és probable que es repeteixin patrons tòxics o poc saludables en la relació. Això es pot deure al fet que s’està buscant inconscientment allò que es coneix i se sent familiar, tot i que no sigui el millor per a la persona.

4. Dificultat per establir límits

Quan s’elegeix sempre el mateix tipus de parella, és probable que es tinguin dificultats per establir límits adequats en la relació. Això pot portar que la persona se senti envaïda o limitada en la seva llibertat, o que no se li respectin les necessitats emocionals.

5. Falta de creixement personal

Pot ser que es perdi l’oportunitat de créixer personalment a través de les experiències i desafiaments que una relació sana pot oferir. Això pot portar que la persona s’estanqui emocionalment i no es desenvolupi com a persona.

6. Dependència emocional

I, si elegim sempre el mateix tipus de parella, podem desenvolupar una dependència emocional cap a aquesta persona en particular. Això pot portar que la persona no se senti capaç de ser feliç o de viure sense aquesta parella, i que tingui dificultats per establir relacions saludables en el futur.

El patró d’elecció de parella pot ser explicat des d’un punt de vista psicològic. Les persones poden buscar en la seva parella el que els resulta familiar o conegut, cosa que pot estar relacionat amb la influència de la família i les experiències prèvies en relacions romàntiques. A més, la necessitat de sentir-se segur i protegit, la falta d’autoestima i la baixa autoconfiança poden ser factors en l’elecció de parella. No obstant, aquest patró acaba portant conseqüències per a qui el pateix. Identificar-lo és el primer pas per trencar-lo.