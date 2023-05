Quasi cinquanta ciclistes van prendre la sortida de la Brevet 400 organitzada per la Penya Ciclista Bonavista. L’etapa de quatre-cents quilòmetres va portar els ciclistes fins a l’Aragó. Els participants van sortir de Manresa per dirigir-se al primer control a Castelldans. Tot seguit, van pedalar fins a Binèfar, Benavarri, per tornar per Sant Ramon, i arribar a Manresa. Tots els participants, menys un a causa d’una avaria important a la bicicleta, van completar la ruta passant pels controls i arribant en el temps reglamentari. El proper 10 de juny la Penya Ciclista Bonavista organitzarà la Brevet de 600 quilòmetres, l’última indispensable per poder participar a la Paris-Brest-Paris de 1200 quilòmetres i que se celebrarà a l’agost.