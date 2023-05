L’AV de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa van celebrar la Diada del Soci amb una exposició de dibuixos infantils i una gran sardinada. Un total de trenta dibuixos van participar en l’exposició, els infants dels quals rebran una medalla per la seva participació. La sardinada va reunir prop de cinquanta persones, entre socis i no socis, que van gaudir d’aquesta menja. Cap al final de la festa, es van repartir obsequis a les persones que van col·laborar portant un pastís per a la mostra de pastissos.