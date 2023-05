Més de mig centenar de socis de l’Associació Cultural El Rovelló van participar en la tradicional excursió sorpresa que s’organitza anualment. El grup va sortir de Manresa direcció a Olius on van esmorzar al Molí del Pont. Tot seguit, els esperava el Zoo del Pirineu, a Odèn, per conèixer la tasca que duen a terme i conèixer els animals salvatges que rescaten. Acabada la visita, van dinar a Cambrils del Pirineu i van gaudir d’una distesa sobretaula. A la tarda, van visitar el Salí de Cambrils on van conèixer tota la història de les úniques salines de muntanya de tota Catalunya.