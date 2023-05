Un any més, l’alumnat de l’Escola La Serreta de Santpedor va participar en la campanya europea «Let’s Clean Up» que té com a objectiu conscienciar en el reciclatge i no generar tants residus. En total van recollir 72 quilos de residus: 20 quilos d’envasos, 19 de paper i cartó, 15 kg de vidre i 18 kg d’altres residus. L’alumnat d’educació infantil va netejar la zona que hi ha davant de l’escola amb l’ajuda de les famílies. Els de cicle inicial van netejar la zona del parc dels Gallarets, i els de cicle mitjà i superior van netejar els espais més propers a l’escola, el parc dels «skaters» i l’espai de davant l’escola. Aquesta activitat va tancar el projecte de sostenibilitat que s’ha dut a terme a la classe d’anglès.