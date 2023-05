L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat del regidor de Promoció cultural, Pere Camps, va traslladar en representació del consistori i del conjunt de la ciutat, la felicitació a Lluís Solà Díaz pels cent anys que va complir el 18 de maig. La trobada va tenir lloc al domicili on viu el Lluís, on s’hi ha reunir una representació de la família per acompanyar-lo en aquesta celebració. L’alcalde i el regidor el van obsequiar amb un ram de roses i un llibre d’il·lustracions de diferents espais emblemàtics de la ciutat d’Igualada. Properament, Lluís Solà Díaz rebrà la Medalla Centenària que concedeix la Generalitat.