El Teatre Municipal d’Igualada va acollir una altra sessió organitzada per AUGA (Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de l’Anoia). En aquest cas, l’actor igualadí Joan Valentí, va recordar la figura de Natividad Yarza Planas, qui fou alcaldessa de Bellprat i primera alcaldessa d’un municipi d’Espanya escollida democràticament, a través de l’obra «La primera», dirigida per David Pintó. Al llarg dels últims anys, la figura de Yarza s’ha pogut seguir al detall per l’interès i treball exhaustiu d’Antoni Dalmau i Isidre Surroca, entre altres. Joan Valentí va explicar la història amb un muntatge teatral directe i didàctic, que apropa i humanitza aquesta figura.