Amb motiu de la Festa Major de Rubió que se celebra en honor a la festivitat de l’Ascensió, «La Llàntia» va actuar a l’Església de Santa Maria de Rubió. Tot va començar amb la participació de la coral en la celebració de la missa parroquial, especialment oferta a tots els difunts del poble, amb els cants dels fidels i va acabar amb un petit concert. En aquesta ocasió l’Agrupació Coral La Llàntia va oferir un escollit repertori de cançons entre les quals cal destacar el rescat de la cançó «Cant a la vinya», un poema d’Àngel Guimerà musicat per Enric Morera. També es va oferir l’«Amor de verano», cançó escrita pel Dúo Dinámico i, per acabar, la recent havanera incorporada al seu repertori «Vestida de Nit», popularitzada per Sílvia Pérez Cruz. En finalitzar aquests actes es va repartir el panet beneït a tots els presents.