Prop d’un centenar de persones van a la tarda a la Caminada Solidària acompanyant a usuaris d’entitats socials de la Catalunya Central, una de les activitats que s’emmarquen en el Mes Social de CaixaBank organitzat per l’entitat per oferir als seus empleats, familiars i clients la possibilitat de fer diferents activitats de voluntariat. A la caminada varen participar-hi usuaris de la Fundació Ampans i de Sant Andreu Salut, i aquests varen estar acompanyats pels voluntaris de CaixaBank, tot fent el recorregut sencer al voltant de l’Oller del Mas i gaudint de l’entorn i dels diferents miradors. En el marc de la campanya «Cap llar sense aliments» que es va iniciar el 24 de maig, els assistents van participar portant aliments a favor del Banc d’Aliments de Manresa per afrontar la cronificació de la pobresa alimentària.