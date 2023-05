Joviat va celebrar la graduació de l’alumnat de formació ocupacional i continua. Es tracta de cursos totalment subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, respectivament. Va ser un acte de reconeixement a l’alumnat d’aquestes formacions que van passar per Joviat entre el 2021 i 2022. Un reconeixement que feia molts anys que no es donava i que van reprendre amb la intenció de fer-lo permanent. Durant el curs 2021-2022 més d’un miler d’alumnes s’han beneficiat d’aquestes formacions a Joviat, en l’àmbit sanitari, sociosanitari, esportiu i d’hoteleria.