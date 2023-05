L'Espai Jove Can Muscons de Vilanova del Camí va reunir una quarantena de persones vinculades a entitats, serveis i empreses del municipi interessades en la prevenció, la detecció i l'actuació davant l'assetjament entre iguals. La sessió formativa va anar a càrrec d'Ari Troya de l'Equip SEER (Salut i Educació Emocional) qui durant quatre hores va ajudar a conceptualitzar què és i què no és assetjament escolar, quins indicadors i nivells d'alerta distingim en la intervenció en l'assetjament entre iguals, quines estratègies tenim per fer-hi front i quin és el circuit comarcal que disposem per si cal activar l'actuació dels serveis especialitzats.