La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, es va reunir amb el president de la Fundació Ampans, Sebastià Catllà, i els nou joves creadors que van ser els protagonistes del programa «Artistes», emès la passada tardor al Canal 33. La consellera va fer un reconeixement a la feina de la Fundació Ampans a través del seu projecte «L'Art de viure», que treballa per trencar amb estigmes socials, i es va mostrar interessada a conèixer el model. «Artistes» es va presentar el mes de maig al festival Input, certamen de productes innovadors de televisions públiques, celebrat a Taipei i es va veure amb traducció al xinès. Va ser una de les quatre produccions escollides per TV3 per participar en aquest destacat certamen.