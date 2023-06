Com a cloenda del projecte «Apadrinem Can Font» treballat per l’alumnat de sisè de Vedruna Manresa, l’escola manresana va convidar a Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda i Urbanisme de l’Ajuntament de Manresa, per explicar-li les conclusions del treball, les idees i el compromís que assumiran com a escola per conservar i millorar l’entorn. Huguet, acompanyat de la tècnica de parcs i jardins i del responsable del manteniment d’aquests, van valorar molt la feina que van fer els alumnes i van donar resposta a les propostes que els van exposar.