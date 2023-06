Promoció Econòmica ha donat per finalitzat el segon curs, anomenat «Millora la gestió per reduir despeses», destinat al teixit productiu que es va realitzar els dies 15 i 22 de maig, amb un total de 8 hores gratuïtes de formació. Les jornades van acollir a una desena d’empreses, emprenedors i emprenedores que van voler obtenir competències de fiscalitat per millorar el seu marge de benefici. La propera formació s’anomenarà «Presència a Google, crea un perfil Google My Business», es durà a terme el dimecres, 12 de juny, de 14.30 h a 16.30 h.