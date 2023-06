Bruna Basas i Ada Soler, alumnes de 3r d'ESO de l'escola Oms i de Prat, van destacar com a finalistes en el concurs literari AMIC-Ficcions. Aquest certamen, organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, va rebre una participació rècord aquest any, amb 5.341 alumnes de 350 centres educatius. Els joves finalistes, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, provenen de diferents regions de parla catalana, incloent-hi Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, Aragó i Andorra. La cerimònia de lliurament de guardons es va celebrar la setmana passada al CaixaForum de Barcelona, i va reunir més de 320 persones de Catalunya, Aragó, País Valencià i les Illes Balears.