Una vintena de veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages van representar el municipi l’acte de cloenda del cicle de passejades de marxa nòrdica a Vilafranca del Penedès. La proposta va aplegar vint-i-set municipis de la demarcació de Barcelona. El dia va començar amb un esmorzar, a continuació una sessió d’escalfament per començar la marxa d’uns 10 quilòmetres entre paisatges de vinya. Un cop finalitzada la caminada es va fer una sessió d’estiraments, van compartir un dinar i a continuació es van repartir els diplomes a les persones que van prendre part en les caminades d’aquest cicle. Enguany, les caminades van ser a l’Hospitalet de Llobregat, a Barberà del Vallès i a Cardedeu. El mes de març va ser Sant Fruitós de Bages el poble que va acollir aquesta proposta. Aquesta activitat, apte per a tothom, és un punt de trobada amb persones d’altres municipis per a la pràctica física.