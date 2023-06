L’alumnat de l’escola FEDAC Manresa va rebre la visita del regidor en funcions de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, David-Aaron López i Martí. La trobada va ser una oportunitat perquè els alumnes mostressin el treball realitzat en el marc del projecte de camins escolars, dissenyats per afavorir la mobilitat sostenible i segura dels alumnes i les seves famílies a l'hora d'anar i tornar de l'escola. En el cas de FEDAC Manresa, l'alumnat es va fixar en un camí que fan cada setmana per fer educació física (des de l'escola FEDAC fins al centre esportiu el Congost de Manresa)

Els estudiants van presentar les seves propostes de millora, basades en l'anàlisi feta en un quadern de camp sobre el terreny. Van destacar la importància de la senyalització adequada, els passos de vianants segurs, la millora de l'enllumenat i la necessitat de mantenir els camins nets i lliures d'obstacles.

El regidor en funcions de Mobilitat va escoltar atentament les propostes de l'alumnat i els va agrair la seva participació activa en el projecte de camins escolars. Va elogiar el treball realitzat per la comunitat escolar i va destacar la importància de la col·laboració entre l'Ajuntament i els ciutadans per millorar la mobilitat i la seguretat a la ciutat. A més, el regidor va explicar els plans futurs de l'Ajuntament per implementar les propostes presentades per l'alumnat.

La trobada va concloure amb una sessió de preguntes i respostes, en la qual l'alumnat va expressar les seves inquietuds i va rebre respostes directes del regidor en funcions de Mobilitat.