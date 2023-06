La Sala Gardner de l'escola FEDAC Manresa va acollir la presentació de l'Escola del Bé Comú, com a resultat de l'anàlisi i l'aplicació del Balanç de l'Economia del Bé Comú iniciat a l'escola durant el curs 21-22. L'Economia del Bé Comú (EBC) és un concepte socioeconòmic que té com a objectiu bàsic promoure el bé comunitari, fet que implica una vida òptima en un planeta sa. Durant la presentació es va mostrar una detallada anàlisi sobre els aspectes relacionats amb la dignitat humana, la solidaritat i justícia social, la sostenibilitat ambiental i la transparència i participació democràtica. A més a més, aquest nou model s'ha aplicat a les aules en totes les etapes, des d'Infantil i fins al BatPRO mitjançant un projecte interdisciplinari que posa al centre els ODS amb l'objectiu de renaturalitzar el pati i obrir-lo al barri. A l'acte hi va assistir membres de l'equip del Bé Comú de l'escola; Xavier Batlle, responsable d'administració, economia i finances de les Escoles FEDAC; Fernando Lorenz i Montse Junyent, d'Economia del Bé Comú de Catalunya; Oleguer Salvadó, responsable del Bé Comú a les Escoles FEDAC; Antoni Llobet, i altres membres d'UManresa-FUB; veïns del barri, docents d'altres escoles i famílies interessades.