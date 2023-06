Un any més, la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet va celebrar la Diada de la Dona, que enguany també va aprofitar per celebrar els títols del Barça femení en concret per la recent copa d’Europa. Amics, simpatitzants i socis de la penya van celebrar el tradicional dinar per commemorar aquesta efemèride. Enguany, noranta persones es van retrobar al restaurant El Lledoner de Vallirana per gaudir d’aquest àpat comunitari. Al matí, tota la colla va recórrer els carrers de Sitges en una matinal de celebració.