El passat cap de setmana va tenir lloc el 2n Gironella Harmonica Camp, un campus d'harmònica organitzat per Quim Roca i Joan Pau Cumellas. Enguany va acollir participants de França, Itàlia, Andalusia, País Basc i d'arreu de Catalunya, que van conviure durant un cap de setmana a Gironella. Durant el campus es van dur a terme un seguit de classes d'harmònica per a tots els nivells, impartides per Joan Pau Cumellas i Quim Roca, així com tres concerts i jam sessions. Dissabte a la nit, la Joan Pau Cumellas Band va tocar a La Font del Balç. Diumenge al matí, Sergi Raya, amb el projecte Harmonicus, va oferir un taller gratuït als infants de Gironella.