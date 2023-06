El Centre de Formació de Persones Adultes, CFA Jacint Carrió i Vilaseca, va celebrar el final de les classes amb actuacions musicals interculturals de la mà dels mateixos alumnes del centre. Com a tancament festiu de la jornada es va oferir un berenar pensat per a tots els col·lectius, aprofitant el leifmotiv central, que va ser el foment de la convivència entre les diferents cultures que conformen l'escola. D'aquesta manera l'escola no només pretén ser un espai de formació per la ciutat, sinó que es converteix en un referent el qual dona acompanyament als diferents col·lectius d'adults que s'adrecen a l'àmbit escolar.