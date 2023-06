Gairebé quatre-centes persones es van reunir al poliesportiu del col·legi Mare de Déu del Pilar per celebrar la gran revetlla de fi de curs. Alumnat, professorat i famílies es van agrupar per gaudir d’una jornada festiva. Cada grup va oferir les pregàries a la Mare de Déu del Pilar, després balls d’animació per a tothom i partits amistosos de futbol. L’escola va repartir medalles al mèrit i esforç dut a terme durant el curs a tot l’alumnat, i també repartiment de trofeus esportius. El berenar va servir per agafar forces per ballar en la gran discoteca de Dj. Richy amb música de tota classe i per a totes les edats.