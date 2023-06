Dos nous plafons situats a l’exposició de l’aigua i la Séquia del Museu de l’Aigua i el Tèxtil, expliquen les obres que es van realitzar a Balsareny entre els anys 2020 i 2021 per garantir el subministrament d’aigua de la Séquia, i que van servir per conèixer a fons aquest important element patrimonial. Recentment, es van presentar els plafons dedicats a la resclosa dels Manresans als representants de la Junta de la Séquia, l’entitat gestora del canal i a l’empresa que va executar l’obra de restauració, Grup Mas. En els plafons es pot veure una petita explicació sobre la importància de l’element així com un videoresum de les obres realitzades. A la presentació també hi van participar (a la imatge, d’esquerra a dreta) Pilar Alonso, conservadora del Museu de l’Aigua i el Tèxtil; Eudald Serra, director del Museu de l’Aigua i el Tèxtil; Laia Muns, directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia; Mita Casas, en representació de la Junta de la Séquia; Josep Pinós, soci-director de Berrysar enginyeria; i Jordi Mas, gerent del Grup Mas.

La resclosa dels Manresans és una de les obres civils més importants de la baixa edat mitjana a Catalunya, originàriament fou construïda amb còdols i troncs de fusta, però ja des de principis del segle XX està recoberta amb formigó. Malgrat les diverses obres dutes a terme al llarg del temps, conserva la forma semi el·líptica que tenia quan es va construir. La resclosa té unes dimensions impressionants, 128 metres de longitud, 27 metres d’amplada a la base i 1 metre al coronament. Després dels aiguats provocats a causa del temporal Glòria la setmana del 20 de gener de 2020, una part considerable de la solera de formigó es va veure afectada posant en perill l’estructura de la resclosa i comprometent, per tant, el subministrament d’aigua a través de la Séquia. Ràpidament, es va posar en marxa un projecte de restauració per tal d’assegurar-ne l’estructura, amb finançament de l’ACA i de la Junta de la Séquia i, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, l’obra es va realitzar entre finals del mateix 2020 i principis del 2021. A l’obra hi va participar un equip multidisciplinari format per arquitectes, enginyers, ambientòlegs, biòlegs, arqueòlegs i historiadors. Les fustes extretes és poder datar de la segona meitat del segle XVI, corresponents a la reparació que es va portar a cap utilitzant els boscos del baró de Balsareny i que van comportar el plet ben conegut que acabà amb el pagament anual de 12 capons per part de la ciutat de Manresa al baró del castell. Els plafons presentatsi, s’afegeixen al llibre editat per l’Ajuntament de Balsareny, amb la col·laboració del Parc de la Séquia i la Diputació de Barcelona l’any 2022 i posen en valor aquest interessant element que en un futur pròxim s’haurà de catalogar i protegir com a Bé Cultural d’Interès Nacional.