La colla morada va actuar a la Diada del Pati de Valls, una cita que els últims anys s’ha convertit en una de les fixes en el calendari moixiganguer. A plaça els van acompanyar la Colla Joves Xiquets de Valls, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Vila de Gràcia.

La primera ronda va començar amb un quatre de vuit de la colla local. Tan bon punt es va descarregar arribava el torn dels igualadins, que van descarregar amb solvència la torre de vuit amb folre, que, amb aquesta, era la sisena de la temporada. Després dels morats, Castellers de Barcelona van fer el quatre de set i els graciencs el quatre de vuit.

La Joves va augmentar una marxa a la segona ronda, descarregant el tres de nou amb folre, l’únic castell de nou que es faria a la diada. Els Moixiganguers van seguir amb el quatre de vuit, un castell que van estrenar a la primera diada de l’any i que espera créixer al llarg de l’any. Per la seva banda, els barcelonins van fer el quatre de set amb agulla i els blaus el cinc de set.

A la tercera ronda, els vallencs van mostrar el seu primer cinc de vuit de la temporada, seguit per un set de set dels morats, que es van veure obligats a canviar els plans de fer la tripleta de vuit a causa d’algunes baixes importants. Per acabar, Castellers de Barcelona va descarregar el tres de set i els de la Vila de Gràcia el quatre de set amb agulla. Per tancar la diada els igualadins van descarregar dos pilars de cinc simultanis seguits de tres pilars de quatre.