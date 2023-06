El dijous, 29 de juny, arriba la 5a edició del 7 de Tapes i Vins de Sant Fruitós de Bages, un esdeveniment consolidat ja com «la prèvia» a la Festa Major de la població i arrelat també a tota la comarca. Com els últims anys, tindrà lloc al Bosquet a partir de les 19,30h i s’allargarà fins les 23.55 h.

En aquesta edició es comptarà amb els següents cuiners de KM0:

Genís Noguera, de Cal Fusteret, que presentarà una nova especialitat de temporada, el minientrepà de «pulled pork» amb salsa barbacoa.

Jordi Llobet, de l’espai gastronòmic Jordi Llobet, amb l’«Steak tàrtar».

Jordi Servalls del Kursaal, enguany amb el seu «Phitivie» de patata brava; Pizzeria Klam, amb les seves pizzes de verdures a la brasa i pizzes de crema de formatges, porchetta i pollastre, fetes amb aigua de mar.

Guille Plana del Restaurant La Barca, amb un arròs de llàgrima ibèrica i bolets.

Judit i Sílvia de Creps un per l’altre, amb minicreps d’espinacs amb panses, formatge de cabra i ceba caramel·litzada i els minicreps de pernil i formatge.

Sergi Muñoz de Ca la Belén, amb un arròs de verdures i ceps amb maionesa d’alfàbrega.

Puigfitó, amb tapes clàssiques i tradicionals, els seus embotits amb pa amb oli del Molí den Roc.

el Forn de Cabrianes de Sant Fruitós, amb la seva rebosteria.

En aquesta ocasió acompanyaran la vetllada set cellers de Catalunya amb diferents DOs: DO Empordà, DO Penedès, DO Terra Alta, DO Conca de Barberà, DO Costers del Segre i DO Pla de Bages. Els protagonistes de la nit seran:

Celler Archeé Pagès

Celler Parés Baltà

Celler Sanmartí

Celler Xavier Clua

Celler Collbaix

Celler Vins de Pedra

Celler Pura Vida

Per amenitzar la vesprada, serà DJ Arzzett qui amb la seva música chill out acompanyarà fins ben entrades les 21.00 h i agafaran el relleu Los Bingueros fins a mitja nit amb les cançons més exitoses dels 60, 70 i 80.

Ja es poden comprar les entrades anticipades al Nou Celler, Ca la Belén, Klam i Forn de Cabrianes a Sant Fruitós i al Kursaal a Manresa amb un preu especial.