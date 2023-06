El grup de Passejades de Vilanova del Camí ha participat en la cloenda del cicle de Passejades per a la gent gran de la Diputació de Barcelona que es va celebrar a Vilafranca del Penedès a primers de juny. Aquest any es van organitzar fins a tres jornades de cloenda per tal que hi poguessin participar les més de 2.400 persones que han pres part en aquestes caminades durant la temporada 2022-2023. Prop de nou-centes persones d'una trentena de municipis van participar en la jornada de cloenda del primer de juny en què va prendre part el grup vilanoví. Van fer una caminada per l'entorn de la zona esportiva de Vilafranca del Penedès i van acabar amb un dinar de germanor i una fi de festa, prèvia al lliurament de diplomes.