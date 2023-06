La sortida per Conèixer l’Entorn que organitza el Centre Excursionista Comarca de Bages va fer, aquest mes, un recorregut entre Castelladral i El Mujal. El grup va començar la sortida visitant la Balma de Comaposada amb les restes d’una antiga vivenda, va continuar cap a les Tines, parcialment tallades a la roca de Cal Reixes i, també, va visitar la tomba antropomorfa de Vilamorós. Un cop passat el paratge de Taurons, el grup va arribar i visitar l’església romànica de Sant Cugat de l’Alou o del Racó amb explicacions aportades per alguns caminaires del grup. Per arribar al Mujal van passar per Santa Maria de les Esglésies i el Gorg Llobí.