Un any més, el centre de documentació del Parc de la Séquia, acull els treballs realitzats per l’alumnat de 2n de batxillerat del Bages i del Moianès, seleccionats pel Centre de Recursos Pedagògics, seguint criteris de qualitat. L’acte de lliurament es va celebrar a la sala d’actes del centre de l’Aigua de Can Font amb la presència de Marta Romeo, cap de servei d’ensenyament de l’Ajuntament de Manresa; Laia Muns, directora del Parc de la Séquia; Eudald Serra, director del Museu del Tèxtil i de l’Aigua, i Domènec Haro, representant del Centre de Recursos Pedagògics del Bages; a més de l’alumnat i el seu professorat. Les temàtiques aquest any giren al voltant de l’aigua, el medi ambient, la ciència i la tecnologia i la història econòmica. El Parc de la Séquia va lliurar a cada alumne un diploma que reconeix el treball fet durant el darrer curs.

Els treballs seleccionats, així com els autors, tutors i els centres educatius, són: Absorció de la Salinitat del Sòl amb Borratges Alumna: Otal Salvans, Laia Centre: Institut Lluís de Peguera Tutora: Verónica Ribas López Anàlisi de la qualitat de l’aigua del riu Llobregat Alumne: Estatuet Fenoy, Martí Centre: Institut Castellet Tutora: Soler Simón, Avelina La biodiversitat de la Séquia de Manresa Alumne: Pujol Aparicio, Pau Centre: Institut Mig-Món Tutor: Ruiz Cirera, Jordi Genag, una nova manera d’aconseguir aigua Alumne: Santasusana Serra, Eduard Alumne: Whitehead Vilaseca, Kieran Centre: Institut d’Auro Tutora: Peralba Garcia, Lluïsa STM, meravella quàntica Alumne: Toribio Bermúdez, Jan Centre: Institut Pius Font i Quer Tutor: Ferrer Sánchez, David La llera del riu Cardener, una font de vida per Sant Joan Alumne: Ribera Bonvehí, Ferran Centre: Institut Lluís de Peguera Tutora: Bayerri Bover, Gemma Creació des de zero d’un videojoc amb Unreal Engine 4 Alumne: Gibert Acarreta, Pau Centre: Institut Lacetània Tutora: Salvador Terrones, Eva