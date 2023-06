Aigües Manresa va participar a la taula rodona d’experiències de gestió pública, juntament amb TAigua. La taula, organitzada pel grup de Qualitat i Sabor de l’aigua de l’Observatori de l’Aigua de Terrassa, buscava comparar dos serveis de gestió pública de l’aigua de la mateixa conca del Llobregat. Van participar com a ponents Ramon Vázquez, gerent de Taigua, i Antoni Ventura, gerent d’Aigües Manresa. La taula va tenir com a moderadora Bea Escribano, coordinadora del Grup de Qualitat i Sabor de l’Aigua de l’OAT. A la taula rodona es van presentar les dues empreses i els models de gestió, característiques i proveïment d’aigua de cada una d’elles. També es va aprofundir en els costos energètics, les estratègies previstes en l’estat d’excepcionalitat per sequera, així com de possibilitats futures per millorar la disponibilitat d’aigua.