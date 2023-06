L’esplai Riallera va celebrar els cinquanta anys dels campaments de la Ribera Salada amb un munt d’activitats. Al llarg de la jornada, persones que en un moment o altre havien participat en els campaments no es van voler perdre l’ocasió de celebrar aquesta efemèride. Enguany, han aconseguit un porxo nou gràcies a la campanya de micromecenatge que han dut a terme. En breu, gravaran els noms dels mecenes així com fotografies i altres detalls d’agraïment. La festa va ser amenitzada per Iaia Kumba i The Velcros.