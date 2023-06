El tatami del Complex Esportiu Vell Congost de Manresa va acollir l’acte de graduació d’estiu AOC (Acadèmia Oscar Corrales) de Jiu Jitsu Brasiler. La vetllada va aplegar unes cent cinquanta persones de les diferents filials repartides per Catalunya, Mallorca, i València. La primera part de la jornada va començar amb un seminari tècnic a càrrec del mestre Oscar Corrales i a mig matí va tenir lloc la graduació. D’Esport 7 Brazilian Jiu Jitsu, Tom Van Dessaloere va assolir el grau de cinturó morat i Jordi Ribó va passar a cinturó blau. Destacar també que Nacho Moreno, de l’Ebox Igualada va ser graduat com a cinturó negre, convertint-se en la tercera persona en aconseguir aquest grau a la Catalunya Central, juntament amb Pep Cervantes, d’Igualada, i Fermí Olid, de Manresa i mestre d’Esport7. L’acte va concloure amb combats lliures, en els quals els participants van aprofitar per practicar amb esportistes de diferents clubs.