Amb motiu de la Festa del Sagrat Cor, l’Hospital Sagrat Cor de Martorell va celebrar la Vesprada Solidària, la qual va congregar més de dos-cents assistents i on es van recaptar 4.189 euros per al projecte solidari de la Fundació Benito Menni adreçat a ajudar persones amb malaltia mental i sense sostre a Yauondé, al Camerun. La inauguració va anar a càrrec de sor Isabel Blázquez, superiora del Centre; el doctor Jesús Ezquerra, director gerent, i Anna Casanovas, responsable de comunicació. L’esdeveniment estrella de l’acte va ser el Cor Talent, un concurs musical en el qual van participar set grups de treballadors i treballadores que van pujar a l’escenari a demostrar el seu talent. Quan van finalitzar, el públic va poder votar a la millor actuació i a la millor posada en escena. El grup guanyador d’ambdós reconeixements va ser «La Carrá», per la qual cosa es va atorgar el premi a la millor actuació al segon grup amb més punts, «Four old boys».