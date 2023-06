La Fundació Aigües de Manresa–Junta de la Séquia (el Parc de la Séquia), entitat organitzadora de la Transéquia, va fer entrega de 1.966 euros a l’Associació Casa Social del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS), aportats pels participants de la Transéquia 2023. L’Euro solidari de la Transéquia 23 permetrà a CASMACS (Casa Social del Sord de Manresa i Comarques) establir recursos i serveis per a la comunicació i interpretació en llengua de signes en els serveis de salut i que permet que les persones amb dificultat de comunicació puguin ser ateses amb bones condicions i així evitar angoixes innecessàries. Alhora ambdues entitats van signar un conveni per fer més accessibles els equipaments del Parc de la Séquia anomenat Cultura inclusiva. Aquest projecte té com a objectiur facilitar l’accessibilitat en llengua de signes i fomentar la difusió d’aquesta llengua entre persones oïdores, la interpretació simultània en LSC de les activitats del Parc de la Sèquia, entre altres.