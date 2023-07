Cada mes de juny, Joviat viu el final de curs de manera intensa, amb moments en què es diu adeu a l’any acadèmic, a l’etapa formativa o a una llarga trajectòria dins del centre. Aquest any, però, ha estat especial perquè, a més d’acomiadar l’any amb nou actes de celebració per a cada etapa educativa, Joviat ha tancat un capítol de la seva història de 38 anys d’ensenyament obligatori al centre històric de Manresa. l’alumnat d’educació infantil, de primària i d’ESO ha viscut les seves festes de pas i de final d’etapa al costat de les famílies i de l’equip de l’escola amb un sentiment nou respecte el d’anys anteriors. Per altra banda, és de cinc-cents alumnes dels ensenyaments postobligatoris han celebrat les festes de graduació i han dit adeu a la seva formació de batxillerat i de les diverses famílies de formació professional.