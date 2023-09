La Festa Major de Coaner celebrada el cap de setmana va comptar amb una gran assistència de persones vingudes dels pobles veïns per gaudir dels actes organitzats pels Amics de Coaner, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, Parròquia de Sant Julià de Coaner i Centre Excursionista de Súria. Dissabte, el vespre va tenir lloc la «Vesprada de cançó» amb «la Romança de Callús» i un sopar popular. Un centenar llarg de caminaires van fer diferents rutes des de Súria i Valls de Torroella. A l’arribada, davant del santuari de la Mare de Déu de Coaner, esmorzar amb coca i xocolata. Abans de la missa, hi va haver una xerrada a càrrec de Bernat Comas i Ars, sobre «Retalls d’història: Habitatge, interiors domèstics i mobiliari a Coaner». Tot seguit, vermut i sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. No va faltar la trobada de nenes i noies que porten el nom de Coaner la qual va aplegar-ne vint-i-quatre. -J. Grandia i J. Peramiquel