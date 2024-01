Recentment, van finalitzar amb èxit les trobades del Grup de Suport i Ajuda Mútua de cuidadors no professionals de persones grans, iniciades a principis de novembre de l’any passat, a Sant Martí Sesgueioles. En l’acte de cloenda es van compartir experiències i es van lliurar els diplomes acreditatius. Aquest grup englobava els municipis de l’Alta Segarra que comparteixen el referent comarcal de serveis socials. El grup va comptar amb un total de disset cuidadors i cuidadores i va ser possible gràcies a un recurs concedit per la Diputació de Barcelona, adreçat a cuidadors i cuidadores de persones grans que es troben en situació de dependència. La iniciativa va servir per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores i oferir suport emocional i psicològic.